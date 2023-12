Votre menu du Réveillon du 31 décembre chez les Fils à Maman 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Votre menu du Réveillon du 31 décembre chez les Fils à Maman 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 31 décembre 2023, La baule escoublac. Votre menu du Réveillon du 31 décembre chez les Fils à Maman Dimanche 31 décembre, 09h00 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac Menu adulte: 75 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00 Pour fêter le changement d’année, nous avons préparé un menu festif ! Entrée

6 huîtres de Bretagne N°3 ou Saumon fumée maison Plat

Coeur de Rumsteck, crème aux cèpes, purée de pomme de terre ou Lotte à l’armoricaine Dessert

Moelleux au chocolat, coeur carambar ou Bavarois mangue – ananas Boisson

Coupe de champagne Réservation au 02 40 24 26 47 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 26 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/votre-menu-du-reveillon-du-31-decembre-chez-les-fils-a-maman-la-baule-escoublac.html »}] FETEFOIRE LOISIRS Détails Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Code postal 44500 Lieu 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac Adresse 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac Ville La baule escoublac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac Latitude 47.28156 Longitude -2.39716 latitude longitude 47.28156;-2.39716

16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/