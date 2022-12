Menu de réveillon du 31 décembre 2022 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Menu de réveillon du 31 décembre 2022 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac, 31 décembre 2022, La baule escoublac. Menu de réveillon du 31 décembre 2022 Samedi 31 décembre, 09h00 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac

Menu adulte: 60

Cette année, les fistons vous proposent un menu et bien sûr une ambiance au top avec une DJ aux platines Entrée : Saumon fumé maison Crème d’aneth, toasts, salade Huitres n°3 x6 Plat : … 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Cette année, les fistons vous proposent un menu et bien sûr une ambiance au top avec une DJ aux platines Entrée :

Saumon fumé maison

Crème d’aneth, toasts, salade

Huitres n°3 x6 Plat :

Noix de Saint-Jacques

Fondue de Poireaux, beurre nantais

Coeur de rumsteck

Pomme de terre au four crème de ciboulette Dessert

Parfait au fruits rouges

Tiramisu Kinder Boisson

Coupe de champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T09:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac Adresse 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac Ville La baule escoublac lieuville 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac Departement Loire-Atlantique

16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

Menu de réveillon du 31 décembre 2022 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac 2022-12-31 was last modified: by Menu de réveillon du 31 décembre 2022 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac 31 décembre 2022 16 Boulevard Darlu 44500 La baule escoublac La baule escoublac La Baule-Escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique