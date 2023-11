Ciné-Débat – « Du béton dans nos courgettes » au Vox 16 Boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue, 29 novembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Dans le cadre du Festival de l’Alimentation Durable, et en partenariat avec le Festival ALIMENTERRE..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

16 Boulevard Charles de Gaulle

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



As part of the Festival de l’Alimentation Durable, and in partnership with the Festival ALIMENTERRE.

En el marco del Festival de Alimentación Sostenible y en colaboración con el Festival ALIMENTERRE.

Im Rahmen des Festivals für nachhaltige Ernährung und in Partnerschaft mit dem Festival ALIMENTERRE.

Mise à jour le 2023-11-03 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME