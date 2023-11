Atelier Cosmétique naturelle 16 bis Rue Jules Guesde Aureilhan, 20 décembre 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

Fabriquez votre onguent (Baume sans huile essentielle) de l’hiver, qui vous aidera à garder vos mains, lèvres et visage hydratés (Baume au calendula pour les peaux atopiques, sensibles).

2023-12-20 18:45:00 fin : 2023-12-20 20:45:00. EUR.

16 bis Rue Jules Guesde AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



Make your own winter ointment (Balm without essential oils) to help keep your hands, lips and face moisturized (Calendula Balm for atopic and sensitive skin)

Prepara tu propia pomada de invierno (bálsamo sin aceites esenciales) para mantener hidratadas las manos, los labios y la cara (bálsamo de caléndula para pieles atópicas y sensibles)

Stellen Sie Ihre Wintersalbe (Balsam ohne ätherische Öle) her, die Ihnen hilft, Ihre Hände, Lippen und Ihr Gesicht mit Feuchtigkeit zu versorgen (Calendula-Balsam für atopische, empfindliche Haut)

