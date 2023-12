Les rencontres du lien social – Conférence sur la charge mentale 16 bis Rue Jules Guesde Aureilhan, 13 décembre 2023 18:30, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

Vous souhaitez échanger autour de la charge mentale ? Vous avez des questions en lien avec cette thématique ? Rejoignez-nous à la MJC pour un moment plein de partage et de discussion….

2023-12-13 18:30:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

16 bis Rue Jules Guesde AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



Would you like to talk about mental workload? Do you have any questions on this topic? Join us at the MJC for a moment of sharing and discussion…

¿Le gustaría hablar de la carga mental? ¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? Únase a nosotros en el MJC para compartir y debatir…

Möchten Sie sich zum Thema psychische Belastung austauschen? Haben Sie Fragen im Zusammenhang mit diesem Thema? Treffen Sie sich mit uns im MJC für einen Moment voller Austausch und Diskussion…

Mise à jour le 2023-12-06 par CDT65|CDT65