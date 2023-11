Yoga du rire 16 bis Rue Jules Guesde Aureilhan, 25 novembre 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

Le concept du yoga du rire ? C’est un exercice qui se pratique généralement en groupe et durant lequel nous allons provoquer le rire.

Savez-vous que le cerveau ne fait pas la distinction entre un rire provoqué et un rire spontané ? En provoquant le rire, celui-ci devient naturel et surtout, contagieux. Ainsi, à un moment de l’exercice, sans avoir recours à l’humour, les participants rient volontairement.

Vous voulez bien commencer votre journée et développer un max de sérotonine ? Alors rejoignez-nous lors de ce yoga du rire!!.

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

16 bis Rue Jules Guesde AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



What is laughter yoga? It’s a group exercise in which we provoke laughter.

Did you know that the brain doesn’t distinguish between provoked and spontaneous laughter? By provoking laughter, it becomes natural and, above all, contagious. So, at some point in the exercise, without resorting to humor, participants laugh voluntarily.

Want to get your day off to a good start and build up your serotonin levels? Then join us for this laughter yoga!

¿Qué es el yoga de la risa? Es un ejercicio que se practica generalmente en grupo y durante el cual provocamos la risa.

¿Sabía que el cerebro no distingue entre la risa provocada y la espontánea? Al provocar la risa, ésta se vuelve natural y, sobre todo, contagiosa. Así, en algún momento del ejercicio, sin utilizar el humor, los participantes se ríen voluntariamente.

¿Quieres empezar bien el día y aumentar tus niveles de serotonina? ¡Entonces únete a nosotros en este yoga de la risa!

Das Konzept des Lachyogas? Es ist eine Übung, die normalerweise in einer Gruppe praktiziert wird und bei der wir das Lachen provozieren werden.

Wussten Sie, dass das Gehirn nicht zwischen einem provozierten und einem spontanen Lachen unterscheidet? Wenn wir das Lachen provozieren, wird es natürlich und vor allem ansteckend. So lachen die Teilnehmer an einem Punkt der Übung, an dem sie nicht auf Humor angewiesen sind, freiwillig.

Möchten Sie Ihren Tag gut beginnen und einen hohen Serotoninspiegel erreichen? Dann machen Sie mit bei diesem Lachyoga!

Mise à jour le 2023-11-10 par CDT65|CDT65