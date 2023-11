Ateliers Vannerie Sauvage 16 bis Rue Jules Guesde Aureilhan, 25 novembre 2023, Aureilhan.

Aureilhan,Hautes-Pyrénées

La générosité de la nature est source d’inspiration et offre une grande diversité de fibres végétales qui nous invitent à la créativité.

Ces essences, à la fois douces, sauvages et colorées nous inspireront pour tresser paniers, sacs, chapeaux….

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

16 bis Rue Jules Guesde AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie



Nature’s bounty is a source of inspiration, offering a wide variety of plant fibers to inspire creativity.

These soft, wild and colorful essences will inspire us to weave baskets, bags, hats…

La generosidad de la naturaleza es una fuente de inspiración, que ofrece una amplia variedad de fibras vegetales para inspirar la creatividad.

Estas esencias suaves, salvajes y coloridas nos inspirarán para tejer cestas, bolsos, sombreros…

Die Großzügigkeit der Natur ist eine Quelle der Inspiration und bietet eine große Vielfalt an Pflanzenfasern, die uns zur Kreativität einladen.

Diese Essenzen, die zugleich weich, wild und farbenfroh sind, werden uns inspirieren, Körbe, Taschen, Hüte… zu flechten.

Mise à jour le 2023-11-21 par CDT65|CDT65