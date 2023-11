Exposition : Au fil de l’eau 16 bis Rue Carnot Pau, 7 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Exposition de peintures de François Renault à l’Espace Carnot..

2023-12-07 fin : 2023-12-13 12:00:00. EUR.

16 bis Rue Carnot Le Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by François Renault at Espace Carnot.

Exposición de pinturas de François Renault en el Espace Carnot.

Gemäldeausstellung von François Renault im Espace Carnot.

