Exposition du CAUE « Jardins dans tous les sens » 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque, 6 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

L’exposition « Jardins dans tous les sens » est liée à l’ouvrage « Jardins d’inspiration dans le Calvados ».

Dans sa suite, l’exposition se veut un moment complémentaire autour des jardins.

Elle offre une approche poétique, sensible et sensorielle de ces lieux dont nous rêvons, en attendant de nous et évader de nouveau.

Un ouvrage sur les jardins du département du Calvados est en dépôt vente à l’Office de Tourisme..

Vendredi 2023-11-06 10:00:00 fin : 2023-12-15 12:30:00. .

16 bis place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



The « Jardins dans tous les sens » exhibition is linked to the book « Jardins d’inspiration dans le Calvados ».

Following on from it, the exhibition is intended to provide a complementary experience of gardens.

It offers a poetic, sensitive and sensory approach to the places we dream of, waiting to escape again.

A book on the gardens of the Calvados department is on sale at the Tourist Office.

La exposición « Jardins dans tous les sens » está vinculada al libro « Jardins d’inspiration dans le Calvados ».

Como continuación, la exposición pretende ofrecer un enfoque complementario sobre los jardines.

Ofrece un enfoque poético, sensible y sensorial de los lugares con los que soñamos, a la espera de volver a escapar.

Un libro sobre los jardines del departamento de Calvados está a la venta en la Oficina de Turismo.

Die Ausstellung « Jardins dans tous les sens » (Gärten mit allen Sinnen) ist mit dem Buch « Jardins d’inspiration dans le Calvados » (Inspirierende Gärten im Calvados) verbunden.

In seiner Fortsetzung versteht sich die Ausstellung als ein ergänzender Moment rund um die Gärten.

Sie bietet einen poetischen, sensiblen und sensorischen Zugang zu diesen Orten, von denen wir träumen, während wir darauf warten, dass wir ihnen wieder entfliehen.

Ein Buch über die Gärten des Departements Calvados ist im Fremdenverkehrsamt erhältlich.

