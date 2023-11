Visite ludique de Pont-l’Évêque dégustation de soupe 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque, 3 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Lors des vacances de la Toussaint, les enfants, accompagnés de leurs parents / grands-parents, découvriront l’histoire de la ville au travers de rébus, questions et autres casses-tête.

En fin de visite nous nous retrouverons ensemble autour d’une soupe pour nous réchauffer..

2023-11-03 15:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

16 bis place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



During the All Saints’ vacation, the children, accompanied by their parents/grandparents, will discover the history of the city through puzzles, questions and other brainteasers.

At the end of the visit, we will gather together around a soup to warm up.

Durante la festividad de Todos los Santos, los niños, acompañados de sus padres o abuelos, descubrirán la historia de la ciudad a través de rompecabezas, preguntas y otros acertijos.

Al final de la visita, nos reuniremos todos para tomar una sopa y entrar en calor.

In den Allerheiligenferien werden die Kinder in Begleitung ihrer Eltern/Großeltern die Geschichte der Stadt anhand von Rebussen, Fragen und anderen Rätseln entdecken.

Am Ende des Besuchs werden wir uns gemeinsam bei einer Suppe aufwärmen.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche