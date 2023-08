Atelier « Made in Normandie » Personnalisez votre t-shirt ! 16 bis Place Jean Bureau Pont-l’Évêque, 30 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

En partenariat avec le mini-lab de l’EPN de Pont-l’Evêque.

N’oubliez pas votre t-shirt à décorer.

Dans le cadre de l’ExpO Fromages, vous pourrez personnaliser votre t-shirt avec votre motif préféré.

Lancez cette nouvelle tendance, et repartez avec un t-shirt unique, que vous aurez customisé.

Vous pourrez en prime repartir avec un petit badge qui vous permettra d’accessoiriser votre tenue.

Ateliers à 10h – 11h – 14h30 – 15h30 – 16h30..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 16:30:00. .

16 bis Place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



In partnership with the mini-lab at EPN Pont-l’Evêque.

Don’t forget your T-shirt to decorate.

As part of ExpO Fromages, you can personalize your t-shirt with your favorite motif.

Kick-start this new trend, and walk away with a unique t-shirt you’ve customized.

As an added bonus, you’ll also receive a small badge to accessorize your outfit.

Workshops at 10 a.m. – 11 a.m. – 2:30 p.m. – 3:30 p.m. – 4:30 p.m.

En colaboración con el minilaboratorio EPN de Pont-l’Evêque.

No olvide decorar su camiseta.

En el marco de ExpO Fromages, podrá personalizar su camiseta con su diseño favorito.

Iníciese en esta nueva tendencia y váyase con una camiseta única personalizada por usted.

Además, podrá llevarse a casa una pequeña chapa para completar su atuendo.

Talleres a las 10.00 h – 11.00 h – 14.30 h – 15.30 h – 16.30 h.

In Partnerschaft mit dem Mini-Lab des EPN in Pont-l’Evêque.

Vergessen Sie nicht Ihr T-Shirt zum Verzieren.

Im Rahmen der ExpO Fromages können Sie Ihr T-Shirt mit Ihrem Lieblingsmotiv gestalten.

Setzen Sie diesen neuen Trend und gehen Sie mit einem einzigartigen T-Shirt, das Sie selbst gestaltet haben, nach Hause.

Außerdem können Sie einen kleinen Anstecker mit nach Hause nehmen, mit dem Sie Ihr Outfit ergänzen können.

Workshops um 10:00 Uhr – 11:00 Uhr – 14:30 Uhr – 15:30 Uhr – 16:30 Uhr.

