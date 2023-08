Visite théâtralisée « Permission de sortir à Pont-l’Évêque » 16 bis Place Jean Bureau Pont-l’Évêque, 31 août 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Une visite ponctuée d’info, d’intox ?

Vous l’apprendrez au fil des scènes.

Christian, un employé communal attachant, le Maire proche de ses villageois, le Juge intransigeant et « René la Canne », Arsène Lupin des temps modernes, vous raconteront l’histoire de Pont-l’Évêque et de son passé judiciaire.

Le comédien aux multifacettes vous mettra parfois à contribution, avez-vous des choses à déclarer ?

La visite d’1h30 vous permettra aussi de découvrir le patrimoine de la jolie Cité Pontépiscopienne, qui vous l’aurez deviné a eu un rôle important dans l’histoire locale..

2023-08-31 18:00:00 fin : 2023-08-31 19:30:00. .

16 bis Place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



A visit punctuated by information and intoxication?

You’ll find out as the scenes unfold.

Christian, an endearing local employee, the mayor close to his villagers, the uncompromising judge and « René la Canne », a modern-day Arsène Lupin, will tell you the story of Pont-l’Évêque and its judicial past.

The multi-faceted comedian will sometimes put you to the test: do you have anything to declare?

The 1.5-hour tour will also introduce you to the heritage of the pretty Cité Pontépiscopienne, which, as you may have guessed, has played an important role in local history.

¿Una visita salpicada de información e intoxicación?

Lo descubrirá a medida que se desarrollen las escenas.

Christian, un simpático empleado local, el Alcalde cercano a sus aldeanos, el Juez inflexible y « René la Canne », un Arsène Lupin moderno, le contarán la historia de Pont-l’Évêque y su pasado judicial.

El polifacético cómico le pondrá a veces a prueba: ¿tiene algo que declarar?

La visita, de una hora y media de duración, también le permitirá descubrir el patrimonio de la bonita ciudad de Pont-l’Évêque, que, como habrá adivinado, ha desempeñado un papel importante en la historia local.

Ein Besuch mit Infos und Intox?

Das erfahren Sie in den verschiedenen Szenen.

Christian, ein liebenswerter Gemeindeangestellter, der Bürgermeister, der seinen Dorfbewohnern nahe steht, der unnachgiebige Richter und « René la Canne », ein moderner Arsène Lupin, erzählen Ihnen die Geschichte von Pont-l’Évêque und seiner gerichtlichen Vergangenheit.

Der facettenreiche Schauspieler wird Sie manchmal in die Pflicht nehmen – haben Sie etwas zu berichten?

Bei der 1,5-stündigen Führung lernen Sie auch das Kulturerbe der hübschen Cité Pontépiscopienne kennen, die, wie Sie vielleicht schon erraten haben, eine wichtige Rolle in der lokalen Geschichte gespielt hat.

