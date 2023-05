Rencontre gourmande – Le GAEC du Mont Fourrey 16 bis place Jean Bureau, 19 juin 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Rencontrez nos producteurs fermiers et artisans locaux.

Aujourd’hui, nous accueillerons le GAEC du Mont Fourrey, producteurs de rillettes de boeuf, jus de pomme, ….

2023-06-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-19 12:00:00. .

16 bis place Jean Bureau Office de Tourisme Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Meet our local farmers and artisans.

Today, we will welcome the GAEC du Mont Fourrey, producers of beef rillettes, apple juice, …

Conozca a nuestros agricultores y artesanos locales.

Hoy daremos la bienvenida al GAEC du Mont Fourrey, productores de rillettes de ternera, zumo de manzana,…

Lernen Sie unsere Bauernhofproduzenten und lokalen Handwerker kennen.

Heute begrüßen wir die GAEC du Mont Fourrey, Hersteller von Rinderrillettes, Apfelsaft, …

