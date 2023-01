16 avril 2023, Journée de mémoire du Chemin des Dames Craonne, 16 avril 2023, Craonne Craonne.

16 avril 2023, Journée de mémoire du Chemin des Dames

Craonne Aisne

2023-04-16 05:45:00 – 2023-04-16

Craonne

Aisne

Craonne

Depuis 2007 et le 90e anniversaire de la bataille du Chemin des Dames, le « 16 avril » est devenu l’un des rendez-vous incontournables parmi les événements de mémoire de la Première Guerre mondiale. Organisée par le Conseil départemental de l’Aisne, la journée de mémoire est un hommage à tous les morts, blessés et disparus de la Grande Guerre, sans distinction de pays.

Journée citoyenne, elle offre à chacun la possibilité de découvrir ou redécouvrir l’histoire des hommes et des lieux du Chemin des Dames en marchant sur les pas de ceux qui ont souffert et péri ici.

Au menu de cette journée :

• Marche sans casque et sans arme : une marche commentée sur les lieux des combats

(de 15h à 19h)

• Journée du Livre et des associations 14-18 (de 9h à 19h)

• Visite guidée du Plateau de Californie et du Musée de Vassogne (de 10h à 17h)

• Visite commentée de l’expo La mort dans le tunnel de Winterberg (de 15h à 16h)

• Pièce de théâtre L’homme de boue à Craonne (de 18h30 à 19h30)

• Marche des brancardiers à Craonnelle (de 20h30 à 21h30)

• Veillée à la nécropole nationale de Craonnelle (de 21h45 à 22h45)

Programme complet à venir sur le site www.chemindesdames.fr

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/fr/16-avril-2022-journee-de-memoire-du-chemin-des-dames-0

