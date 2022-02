16 avril 2022, Journée de mémoire du Chemin des Dames Craonne, 8 avril 2022, Craonne.

16 avril 2022, Journée de mémoire du Chemin des Dames Craonne

2022-04-08 05:45:00 – 2022-04-16

Craonne Aisne Craonne

Depuis 2007 et le 90e anniversaire de la bataille du Chemin des Dames, le “16 avril” est devenu l’un des rendez-vous incontournables parmi les événements de mémoire de la Première Guerre mondiale. Organisée par le Conseil départemental de l’Aisne, la journée de mémoire est un hommage à tous les morts, blessés et disparus de la Grande Guerre, sans distinction de pays.

Journée citoyenne, elle offre à chacun la possibilité de découvrir ou redécouvrir l’histoire des hommes et des lieux du Chemin des Dames en marchant sur les pas de ceux qui ont souffert et péri ici.

RV devant la mairie de Craonne dès 5h45 pour la marche du souvenir (programme de la journée à retrouver prochainement via www.chemindesdames.fr)…

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/

Conseil départemental de l’Aisne

Craonne

