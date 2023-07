Atelier Ikebana, l’art japonais de l’ornementation florale 16 avenue Thermale Vichy, 28 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez faire vivre les fleurs et repartez avec votre sculpture végétale ! L’ikebana est l’art japonais de la composition florale. Entrée aux expositions et atelier IKEBABA.

2023-07-28 14:00:00 fin : 2023-07-28 16:00:00. EUR.

16 avenue Thermale Musée des Arts d’Afrique et d’Asie

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and bring flowers to life, and leave with your own plant sculpture! Ikebana is the Japanese art of flower arrangement. Admission to exhibitions and IKEBABA workshop

Venga a dar vida a las flores y váyase con su propia escultura vegetal Ikebana es el arte japonés del arreglo floral. Entrada a las exposiciones y al taller IKEBABA

Bringen Sie die Blumen zum Leben und nehmen Sie Ihre eigene Pflanzenskulptur mit nach Hause! Ikebana ist die japanische Kunst des Blumensteckens. Eintritt zu den Ausstellungen und zum IKEBABA-Workshop

Mise à jour le 2023-06-28 par Vichy Destinations