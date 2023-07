APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DES PÈRES 16 avenue Pierre Curie Trèbes, 21 juillet 2023, Trèbes.

Trèbes,Aude

Cet été, onze producteurs audois vous invitent à un moment unique autour d’une dégustation commentée de leurs vins et des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute convivialité avec les producteurs fermiers.

Au programme :

– Visite du moulin à huile, découverte des machines permettant de fabriquer l’huile d’olive, dégustation de différentes huiles.

– Moment convivial autour d’une dégustation de produits et de vins locaux.

Venez savourer les accords mets et vins!

Pour une meilleure organisation merci de réserver..

2023-07-21 18:00:00

16 avenue Pierre Curie

Trèbes 11800 Aude Occitanie



This summer, eleven Aude producers invite you to a unique tasting of their wines and farm produce. A friendly aperitif with the producers.

On the program:

– Visit the oil mill, learn about the machines used to make olive oil, and taste different oils.

– Enjoy a tasting of local products and wines.

Come and enjoy the food and wine pairing!

For better organization, please book in advance.

Este verano, once productores de la región de Aude le invitan a disfrutar de una degustación única de sus vinos y productos agrícolas. Un amistoso aperitivo de granja con los agricultores.

En el programa:

– Visitar la almazara, ver las máquinas utilizadas para elaborar el aceite de oliva, degustar los diferentes aceites.

– Degustación de productos y vinos locales.

Venga y disfrute de los maridajes

Para una mejor organización, reserve con antelación.

Diesen Sommer laden Sie elf Produzenten aus dem Audois zu einem einzigartigen Moment rund um eine kommentierte Verkostung ihrer Weine und Hofprodukte ein. Ein Aperitif auf dem Bauernhof in geselliger Runde mit den bäuerlichen Erzeugern.

Auf dem Programm stehen:

– Besichtigung der Ölmühle, Entdeckung der Maschinen, mit denen Olivenöl hergestellt wird, Verkostung verschiedener Öle.

– Geselliger Moment bei einer Verkostung von lokalen Produkten und Weinen.

Genießen Sie die Kombination von Speisen und Weinen!

Um besser planen zu können, bitten wir Sie um eine Reservierung.

