Marché de Noël de l’Arche 16 avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Marché et chorale de Noël de l’Arche à Aix-en-Provence par les personnes en situation de handicap. Une partie des bénéfices sera versée pour l’Arche de Bethléem en Palestine.

2023-12-01 13:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

16 avenue Paul Cézanne L’Arche

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Arche Christmas market and choir in Aix-en-Provence by people with disabilities. Part of the proceeds will be donated to L’Arche Bethlehem in Palestine

Mercado navideño de El Arca y coro en Aix-en-Provence a cargo de personas con discapacidad. Parte de la recaudación se donará a El Arca Belén en Palestina

Weihnachtsmarkt und -chor der Arche in Aix-en-Provence von Menschen mit Behinderungen. Ein Teil des Erlöses wird für die Arche in Bethlehem in Palästina gespendet

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence