Le handicap en milieu professionnel 16 avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence, 7 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Table ronde débat : « Comment accompagner les employeurs dans le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ? ».

2023-11-07 18:45:00 fin : 2023-11-07 21:00:00. EUR.

16 avenue Paul Cézanne A l’Arche

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Round table debate: « How can employers be supported in recruiting and retaining disabled people?

Mesa redonda: « ¿Cómo ayudar a los empresarios a contratar y retener a personas con discapacidad?

Podiumsdiskussion: « Wie können Arbeitgeber bei der Einstellung und Weiterbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen unterstützt werden? »

