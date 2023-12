CINÉMA « L’ABBÉ PIERRE » 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 26 janvier 2024, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:45:00

fin : 2024-01-26 21:45:00

Cinéma « L’abbé Pierre » de Frédéric Tellier – Film – Durée 2h18 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr.

Cinéma « L’abbé Pierre » de Frédéric Tellier – Film – Durée 2h18 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Cinéma « L’Abbé Pierre » de Frédéric Tellier – Film – Durée 2h18 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi : l’Abbé Pierre.

Séances :

Vendredi 5 janvier à 19h30

Dimanche 7 janvier à 19h30

Dimanche 14 janvier à 19h45

Vendredi 26 janvier à 19h45

.

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS