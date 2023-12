CINÉMA « ET LA FÊTE CONTINUE » 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots CINÉMA « ET LA FÊTE CONTINUE » 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 12 janvier 2024, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:45:00

fin : 2024-01-12 21:45:00 Cinéma « Et la fête continue » de Robert Guédiguian – Film – Durée 1h37 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr.

Cinéma « Et la fête continue » de Robert Guédiguian – Film – Durée 1h37 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Cinéma « Et la fête continue » de Robert Guédiguian – Film – Durée 1h37 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr A Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter. Séances :

Mercredi 3 janvier à 19h30

Vendredi 5 janvier à 17h30

Vendredi 12 janvier à 19h45 .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Code postal 34250 Lieu 16 avenue Maréchal Joffre Adresse 16 avenue Maréchal Joffre Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Latitude 43.5283137 Longitude 3.9329097 latitude longitude 43.5283137;3.9329097

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/