Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03 18:00:00 De 14h30 à 18h : Conférences, débats autour du thème des bonnes attitudes pour prévenir les risques de fragilité chez les seniors suivi d’un goûter de la Chandeleur avec visite des stands des associations œuvrant pour des activités de bien-être en faveur des seniors – Organisé par le Comité Novateur d’Étude sur la Fragilité des seniors (CNEFS) – Nautilus – www.cnefs.fr.

16 Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

