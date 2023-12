CONCERT DE LA CHORALE LES TIMBRÉS AU PROFIT DU TÉLÉTHON 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 16 décembre 2023 07:00, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Samedi 16 décembre à 19h00 au Nautilus

Concert au profit du téléthon : 2€ ou plus

Variétés françaises, chansons d’hier et d’aujourd’hui

Renseignements : Geneviève 06 50 66 16 21.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Saturday, December 16, 7pm at Nautilus

Concert to benefit the Telethon: 2? or more

French variety, songs of yesterday and today

For further information, please contact Geneviève 06 50 66 16 21

Sábado 16 de diciembre a las 19.00 h en el Nautilus

Concierto a beneficio del telemaratón: 2? o más

Variedades francesas, canciones de ayer y de hoy

Para más información, póngase en contacto con Geneviève 06 50 66 16 21

Samstag, 16. Dezember, 19.00 Uhr im Nautilus

Konzert zugunsten des Telethon: 2? oder mehr

Französisches Varieté, Chansons von gestern und heute

Informationen: Geneviève 06 50 66 16 21

