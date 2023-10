CONFÉRENCE C.E.R.M « LE CARDINAL DE CABRIÈRES » 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots CONFÉRENCE C.E.R.M « LE CARDINAL DE CABRIÈRES » 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 14 décembre 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault 18h : Conférence C.E.R.M « Le cardinal de Cabrières » avec Michel Fourcade – Nautilus – Entrée libre – Infos : 04 67 27 86 68.

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 . .

16 Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



6pm: C.E.R.M lecture « Le cardinal de Cabrières » with Michel Fourcade – Nautilus – Free admission – Info: 04 67 27 86 68 18.00 h: Conferencia del C.E.R.M. « El cardenal de Cabrières » con Michel Fourcade – Nautilus – Entrada gratuita – Info: 04 67 27 86 68 18 Uhr: C.E.R.M.-Vortrag « Der Kardinal von Cabrières » mit Michel Fourcade – Nautilus – Freier Eintritt – Infos: 04 67 27 86 68 Mise à jour le 2023-10-28 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu 16 Avenue Maréchal Joffre Adresse 16 Avenue Maréchal Joffre Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots latitude longitude 43.528702;3.93333964

16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/