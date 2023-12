NETTOYAGE PARTY 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 10 décembre 2023 07:00, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Dimanche 10 décembre à 14h00

Rendez-vous devant l’hôtel de ville de Palavas-les-Flots

Sur inscriptions en flashant QR code sur le visuel

Contact : lea.musmann@gmail.com.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

16 Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Sunday, December 10 at 2:00 pm

Meet in front of Palavas-les-Flots town hall

Register by flashing the QR code on the visual

Contact: lea.musmann@gmail.com

Domingo 10 de diciembre a las 14.00 horas

Encuentro frente al ayuntamiento de Palavas-les-Flots

Inscríbete mostrando el código QR en el visor

Contacto: lea.musmann@gmail.com

Sonntag, den 10. Dezember um 14.00 Uhr

Treffpunkt vor dem Rathaus von Palavas-les-Flots

Nach Anmeldung durch Flashen des QR-Codes auf dem Bild

Kontakt: lea.musmann@gmail.com

Mise à jour le 2023-12-06 par OT PALAVAS-LES-FLOTS