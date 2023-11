CONCERT DE L’ASSOCIATION CHANTE PALAVAS AU PROFIT DU TÉLÉTHON 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 2 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

20h30 : Concert de l’association Chante Palavas au profit du Téléthon – Nautilus – Participation libre – Infos : 06 62 53 37 64 ou chantepalavas.fr.

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



8:30 pm: Concert by the association Chante Palavas in aid of the Telethon – Nautilus – Free admission – Info: 06 62 53 37 64 or chantepalavas.fr

20.30 h: Concierto de la asociación Chante Palavas a beneficio del Teletón – Nautilus – Entrada gratuita – Info: 06 62 53 37 64 o chantepalavas.fr

20:30 Uhr: Konzert des Vereins Chante Palavas zugunsten des Telethon – Nautilus – Freie Teilnahme – Infos: 06 62 53 37 64 oder chantepalavas.fr

Mise à jour le 2023-11-17 par OT PALAVAS-LES-FLOTS