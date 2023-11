CONFÉRENCE C.E.R.M « LES RESSENTIMENTS DES CHINOIS À L’ÉGARD DES OCCIDENTAUX ET DES JAPONAIS DEPUIS LE 19ÈME SIÈCLE » 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 30 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

18h : Conférence C.E.R.M « Les ressentiments des Chinois à l’égard des Occidentaux et des Japonais depuis le 19ème siècle » avec Christian Roche – Nautilus – Entrée libre – Infos : 04 67 27 86 68.

2023-11-30 18:00:00 fin : 2023-11-30 20:00:00. .

16 Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



6pm: C.E.R.M lecture « Chinese resentment of Westerners and Japanese since the 19th century » with Christian Roche – Nautilus – Free admission – Info: 04 67 27 86 68

18.00 h: Conferencia del C.E.R.M. « El resentimiento chino hacia occidentales y japoneses desde el siglo XIX » con Christian Roche – Nautilus – Entrada gratuita – Info: 04 67 27 86 68

18 Uhr: C.E.R.M.-Vortrag « Chinesische Ressentiments gegen Westler und Japaner seit dem 19. Jahrhundert » mit Christian Roche – Nautilus – Freier Eintritt – Infos: 04 67 27 86 68

