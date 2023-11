CINÉMA « LES TROLLS 3 » 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 22 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Cinéma « Les Trolls 3 » de Tim Heitz et Walt Dohrn- Film – Durée 1h31 – Nautilus – Tarifs de 3,5€ à 5€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr.

2023-11-22 17:30:00 fin : 2023-11-22 19:30:00. .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Cinéma » Les Trolls 3 » by Tim Heitz and Walt Dohrn- Film – Duration 1h31 – Nautilus – Prices from 3,5? to 5? – Info : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Cine » Les Trolls 3 » de Tim Heitz y Walt Dohrn- Película – Duración 1h31 – Nautilus – Precios de 3,5? a 5? – Información: 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Kino » Les Trolls 3 » von Tim Heitz und Walt Dohrn- Film – Dauer 1h31 – Nautilus – Preise von 3,5? bis 5? – Infos: 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Mise à jour le 2023-11-01 par OT PALAVAS-LES-FLOTS