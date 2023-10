CONFÉRENCE C.E.R.M « VOLCANS EN ITALIE MÉRIDIONALE ET EN MER TYRRHÉNIENNE » 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 9 novembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

18h : Conférence C.E.R.M « Volcans en Italie méridionale et en mer Tyrrhénienne » avec Jean-Pierre Loubet – Nautilus – Entrée libre – Infos : 04 67 27 86 68.

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 . .

16 Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



6pm: C.E.R.M conference « Volcanoes in Southern Italy and the Tyrrhenian Sea » with Jean-Pierre Loubet – Nautilus – Free admission – Info: 04 67 27 86 68

18.00 h: Conferencia del C.E.R.M. « Los volcanes del sur de Italia y el mar Tirreno » con Jean-Pierre Loubet – Nautilus – Entrada gratuita – Info: 04 67 27 86 68

18 Uhr: C.E.R.M.-Vortrag « Vulkane in Süditalien und im Tyrrhenischen Meer » mit Jean-Pierre Loubet – Nautilus – Eintritt frei – Infos: 04 67 27 86 68

Mise à jour le 2023-10-28 par OT PALAVAS-LES-FLOTS