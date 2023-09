JOURNÉE CULTUR’A’RTS 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots JOURNÉE CULTUR’A’RTS 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 7 octobre 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault Samedi 7 octobre – JOURNÉE CULTUR’A’RTS (salon du livre, conférence, lecture et théâtre d’improvisations) – Nautilus – Infos : 06 08 84 16 99.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

16 avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Saturday, October 7 – JOURNÉE CULTUR?A?RTS (book fair, conference, reading and improvisational theater) – Nautilus – Info: 06 08 84 16 99 Sábado 7 de octubre – DÍA DE LA CULTURA (feria del libro, conferencia, lectura e improvisación teatral) – Nautilus – Info: 06 08 84 16 99 Samstag, 7. Oktober – CULTUR?A?RTS-TAG (Buchmesse, Konferenz, Lesung und Improvisationstheater) – Nautilus – Infos: 06 08 84 16 99 Mise à jour le 2023-09-22 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu 16 avenue Maréchal Joffre Adresse 16 avenue Maréchal Joffre Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville 16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots latitude longitude 43.5283137;3.9329097

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/