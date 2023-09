Récital de piano – Jean Dubé pianiste de renommée interprétera au piano les 27 études de Chopin 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Jean Dubé pianiste de renommée interprétera au piano les 27 études de Chopin
16 avenue Jean Moulin
Romans-sur-Isère, 1 octobre 2023
Jean Dubé interprétera au piano les 27 études de F.Chopin.

16 avenue Jean Moulin Atelier de sculpture TOROS

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jean Dubé will play F.Chopin's 27 etudes on piano
Jean Dubé interpretará al piano los 27 estudios de F. Chopin
Jean Dubé wird am Klavier die 27 Etüden von F.Chopin interpretieren

