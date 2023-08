Gims – Le dernier tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 4 décembre 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Gims – Le dernier tour

Billetterie sur le site du Zenith ou aux points de vente partenaires ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc)..

2024-12-04 fin : 2024-12-04 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zénith

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tickets available on the Zenith website or at partner outlets (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Gims – La última vuelta

Entradas disponibles en la página web de Zenith o en los puntos de venta asociados (Taquilla, Fnac, Cultura, Leclerc).

Gims – Die letzte Runde

Tickets auf der Website des Zenith oder an den Partnervorverkaufsstellen ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole