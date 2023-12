Max’Evans 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 3 décembre 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-03 20:30:00

fin : 2024-12-03

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SPECTACLE DE MAX’S EVANS, le jeune humoriste de 22 ans originaire d’Ardèche, le plus jeune humoriste de France à avoir loué les Zéniths et à les remplir, qui, dans son nouveau spectacle, va se confier à vous sur ses rêves, ses erreurs, son quotidien de jeune/vieux, munis de toutes ses péripéties en passant par son enfance, son adolescence et ses peurs sur la vie adulte !

Il est prêt à tout pour montrer qu’il saura digne d’être la relève ! Un spectacle culotté plein de folie !

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-24 par OT Limoges Métropole