Début : 2024-11-24 17:30:00

fin : 2024-11-24 Depuis des décennies, la musique des Beatles possède quelque chose d’universel et d’intemporel que perpétuent Les Rabeats. Ces quatre amis, se retrouvant après leurs concerts respectifs, avaient pris l’habitude de partager des heures durant leur passion pour les Beatles, jusqu’au jour où ils ont décidé d’interpréter la musique des garçons de Liverpool. Ils souhaitaient simplement se faire plaisir, et réaliser une sorte de rêve, tout cela, bien avant que les termes de « tribute » ou « cover band » n’aient fait leur apparition. Ce qui caractérise les Rabeats, c’est donc à la fois leur passion pour la musique des Beatles, en même temps que l’amitié qui les lie, ce qui fait de chacun de leurs concerts un spectacle où l’osmose, le plaisir et l’énergie sont palpables. Billetteries :

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

