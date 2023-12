Calogero – Amour Tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Calogero – Amour Tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 23 novembre 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 20:00:00

fin : 2024-11-23 Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR ! L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels ! Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR ! L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels ! Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR ! L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels ! Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges. .

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-24 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu 16 Avenue Jean Monnet Adresse 16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 16 Avenue Jean Monnet Limoges Latitude 45.8623 Longitude 1.2794 latitude longitude 45.8623;1.2794

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/