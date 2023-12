One Night Of Queen 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 20 septembre 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 20:30:00

fin : 2024-09-20

ONE NIGHT OF QUEEN est plus que jamais, le spectacle hommage à Queen le plus authentique, le plus abouti et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène.

Reprenant les tubes les plus légendaires du groupe mythique durant un spectacle fascinant de plus de deux heures, vous serez emporté par la magie et la puissance de Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement la réincarnation et le sosie vocal et physique de Freddie Mercury.

Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la force et la virtuosité de ce groupe légendaire que fut QUEEN.

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-24 par OT Limoges Métropole