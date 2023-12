Molière, l’opéra Urbain 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Molière, l’opéra Urbain 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 25 mai 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 20:30:00 Molière, l’opéra Urbain est un spectacle musical d’un nouveau genre qui réunit sur scène des chanteurs, slammeurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens dans des décors et costumes du 17ème siècle. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui renonce au confort matériel et au prestige de la charge de Tapissier du Roi pour créer aux côtés de la femme qu’il aime une troupe de théâtre. Mais la route du succès sera très longue et les obstacles seront nombreux.

Molière va devenir un auteur libre qui va révolutionner l’écriture de la comédie. Il paiera très cher sa liberté en affrontant l’hypocrisie de la société, l’adversité de ses concurrents et la haine des dévots. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Molière, l’opéra Urbain est un spectacle musical d’un nouveau genre qui réunit sur scène des chanteurs, slammeurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens dans des décors et costumes du 17ème siècle. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui renonce au confort matériel et au prestige de la charge de Tapissier du Roi pour créer aux côtés de la femme qu’il aime une troupe de théâtre. Mais la route du succès sera très longue et les obstacles seront nombreux.

Molière va devenir un auteur libre qui va révolutionner l’écriture de la comédie. Il paiera très cher sa liberté en affrontant l’hypocrisie de la société, l’adversité de ses concurrents et la haine des dévots. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Molière, l’opéra Urbain est un spectacle musical d’un nouveau genre qui réunit sur scène des chanteurs, slammeurs, rappeurs, danseurs, comédiens et musiciens dans des décors et costumes du 17ème siècle. Le spectacle raconte l’histoire d’un homme qui renonce au confort matériel et au prestige de la charge de Tapissier du Roi pour créer aux côtés de la femme qu’il aime une troupe de théâtre. Mais la route du succès sera très longue et les obstacles seront nombreux.

Molière va devenir un auteur libre qui va révolutionner l’écriture de la comédie. Il paiera très cher sa liberté en affrontant l’hypocrisie de la société, l’adversité de ses concurrents et la haine des dévots. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges. .

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-24 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu 16 Avenue Jean Monnet Adresse 16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 16 Avenue Jean Monnet Limoges Latitude 45.8623 Longitude 1.2794 latitude longitude 45.8623;1.2794

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/