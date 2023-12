Giselle 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Giselle 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 13 mars 2024, Limoges.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:00:00

fin : 2024-03-13 International Festival Ballet & Festival Orchestra présentent Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce « Giselle»

Le meilleur ballet classique de tous les temps. Billetteries : Site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

