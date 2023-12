Shaka Ponk – The Final Fucked Up Tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 1 mars 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France.

Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France.

Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France.

Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

.

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Limoges Métropole