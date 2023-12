Slimane – Cupidon Tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 3 février 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

CUPIDON TOUR

Slimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo !

Son album “chroniques d’un Cupidon” bat tous les records depuis sa sortie.

Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime” Slimane nous donne rendez-vous dans tous les zéniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena de Paris !

Ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret…

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Limoges Métropole