Chevaliers du Fiel – Les municipaux dans La Revanche 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Chevaliers du Fiel – Les municipaux dans La Revanche 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 1 février 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01 Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel. Dans ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n’aurait pu imaginer… Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire … c’est royal, phénoménal, donc municipal ! Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel. Dans ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n’aurait pu imaginer… Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire … c’est royal, phénoménal, donc municipal ! Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Adorés, critiqués, enviés, montrés du doigt, visibles mais bien cachés, les municipaux sont devenus des vedettes grâce aux Chevaliers du Fiel. Dans ce tout nouvel épisode, les municipaux prennent leur destin en main pour devenir ce que personne n’aurait pu imaginer… Amour, réunions syndicales, apéros mortels, surprises, suspense et énorme fou rire … c’est royal, phénoménal, donc municipal ! Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges. .

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu 16 Avenue Jean Monnet Adresse 16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 16 Avenue Jean Monnet Limoges Latitude 45.8623 Longitude 1.2794 latitude longitude 45.8623;1.2794

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/