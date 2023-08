Sardou – Je me souviens d’un adieu 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 16 décembre 2023, Limoges.

4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu ».

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

4 years after his « DERNIÈRE DANSE », which drew over 450,000 spectators, Michel SARDOU creates a surprise by announcing his return to the stage with « Je me souviens d?un adieu ».

Michel Sardou will perform his greatest hits, surrounded by a 20-strong orchestra.

4 años después de su « DERNIÈRE DANSE », que congregó a más de 450.000 espectadores, Michel SARDOU da la sorpresa anunciando su regreso a los escenarios con « Je me souviens d?un adieu ».

Michel Sardou interpretará sus grandes éxitos rodeado de una orquesta de veinte músicos.

vier Jahre nach seinem « DERNIÈRE DANSE », der über 450.000 Zuschauer anzog, überrascht Michel SARDOU mit der Ankündigung, dass er mit « Je me souviens d’un adieu » auf die Bühne zurückkehren wird.

Michel Sardou wird seine größten Hits interpretieren und von einem 20-köpfigen Orchester begleitet.

