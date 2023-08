Pascal Obispo – 30 ans de succès 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 15 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Afin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose sa tournée événement.

Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions.

Il y chantera ses plus grands succès égrenés au cours de 30 années consacrées à la musique, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes .

Billetterie sur le site du Zenith ou aux points de vente partenaires ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc)..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zénith

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate 30 years of success on stage, Pascal Obispo, accompanied by 12 musicians, presents his special tour.

As usual, the artist has created a show that is explosive, convivial and emotionally charged.

He will be singing the greatest hits of his 30 years in music, as well as those written for his artist friends.

Tickets available on the Zenith website or at partner sales outlets (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Para celebrar sus 30 años de éxitos sobre los escenarios, Pascal Obispo, acompañado por 12 músicos, le ofrece su gira especial.

Como de costumbre, el artista ha montado un espectáculo que es su secreto: explosivo, simpático y cargado de emoción.

Cantará sus grandes éxitos de 30 años de música, así como los que ha escrito para sus amigos artistas.

Entradas disponibles en la página web de Zenith o en los puntos de venta asociados (Taquilla, Fnac, Cultura, Leclerc).

Um 30 Jahre Erfolg auf der Bühne zu feiern, präsentiert Ihnen Pascal Obispo, begleitet von 12 Musikern, seine Event-Tour.

Wie immer hat der Künstler eine Show zusammengestellt, die sein Geheimnis ist: explosiv, gesellig und voller Emotionen.

Er wird seine größten Hits singen, die er in 30 Jahren Musikgeschichte geschrieben hat, sowie Hits, die er für seine Künstlerfreunde geschrieben hat.

Tickets können auf der Website des Zenith oder bei den Partnervorverkaufsstellen (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc) erworben werden.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole