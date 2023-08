Casse-Noisette, le ballet et l’orchestre 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 14 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un Casse-Noisette en forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume féérique.

Ballet en deux actes.

La célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée par le talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs, sublimés par des décors et costumes époustouflants, feront vibrer petits et grands dans ce monde fantastique.

Billetterie sur le site du Zenith ou aux points de vente partenaires ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc)..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zénith

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This Christmas tale tells the story of young Clara, who receives a Nutcracker shaped like a little man as a present. In a mysteriously enchanted night, the toys, led by the Nutcracker, engage in a fierce battle against the evil house mice. Awakened by the noise, Clara decides to face her fears and take part in the battle, saving her beloved Nutcracker from danger. Moved by her courage and full of gratitude, he transforms into Prince Charming and takes Clara away to a fairytale kingdom.

Ballet in two acts.

Tchaikovsky’s famous music performed by the talented orchestra and the virtuosity of the dancers, enhanced by breathtaking sets and costumes, will thrill young and old alike in this fantastic world.

Tickets available on the Zenith website or at partner sales outlets (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Este cuento de Navidad narra la historia de la joven Clara, que recibe como regalo un Cascanueces con forma de hombrecillo. En una noche misteriosamente encantada, los juguetes guiados por el Cascanueces entablan una feroz batalla contra los malvados ratones de la casa. Despertada por el ruido, Clara decide enfrentarse a sus miedos participando en la batalla y salva del peligro a su amado Cascanueces. Conmovido por su valentía y lleno de gratitud, se transforma en el Príncipe Azul y se lleva a Clara a un reino de cuento de hadas.

Ballet en dos actos.

La famosa música de Tchaikovsky interpretada por una orquesta de talento y el virtuosismo de los bailarines, realzados por decorados y vestuarios impresionantes, harán vibrar a grandes y pequeños en este mundo fantástico.

Entradas disponibles en la página web de Zenith o en los puntos de venta asociados (Taquilla, Fnac, Cultura, Leclerc).

Diese Weihnachtsgeschichte erzählt die Geschichte der jungen Clara, die einen Nussknacker in Form eines kleinen Mannes geschenkt bekommt. In einer Nacht, die von einem geheimnisvollen Zauber belebt wird, liefern sich die Spielzeuge unter der Führung des Nussknackers einen erbitterten Kampf gegen die bösen Mäuse im Haus. Von dem Lärm geweckt, beschließt Clara, sich ihren Ängsten zu stellen, indem sie an dem Kampf teilnimmt und ihren geliebten Nussknacker aus der Gefahrenzone rettet. Gerührt von ihrem Mut und voller Dankbarkeit verwandelt er sich in einen Märchenprinzen und nimmt Clara mit in ein märchenhaftes Königreich.

Ballett in zwei Akten.

Die berühmte Musik von Tschaikowsky, gespielt von dem talentierten Orchester, und die Virtuosität der Tänzer, sublimiert durch die atemberaubenden Bühnenbilder und Kostüme, werden Jung und Alt in diese fantastische Welt entführen.

Tickets können auf der Website des Zenith oder an den Partnerverkaufsstellen ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc) erworben werden.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole