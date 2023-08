Booder 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 13 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette ” société de beaux gosses “.

Après le succès ses rôles au cinéma dans “Neuilly sa mère” et “Beur sur la ville” et après le carton de sa pièce de théâtre “La grande évasion”,

Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour votre plus grand plaisir.

Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe.

Billetterie sur le site du Zenith ou aux points de vente partenaires ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc)..

16 Avenue Jean Monnet Zénith

Thanks to his sharp sense of humor and self-mockery, he gives you his take on life in this « society of pretty boys ».

After the success of his film roles in Neuilly sa mère? and Beur sur la ville? and the box-office success of his play La grande évasion?

Booder returns to his first love: the one-man show, for your enjoyment.

His experience in the artistic field, his encounters, his son, his country of origin, everything is covered.

Tickets available on the Zenith website or at partner outlets (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Con su agudo sentido del humor y su burla de sí mismo, nos ofrece su visión de la vida en esta « sociedad de chicos guapos ».

Tras el éxito de sus papeles cinematográficos en Neuilly sa mère y Beur sur la ville, y el éxito de taquilla de su obra de teatro La grande évasion, Booder vuelve a su primer amor: el espectáculo unipersonal,

Booder vuelve a su primer amor: el espectáculo unipersonal, para su disfrute.

Su experiencia en el campo artístico, sus encuentros, su hijo, su país de origen, todo está cubierto.

Entradas disponibles en la página web de Zenith o en los puntos de venta asociados (Taquilla, Fnac, Cultura, Leclerc).

Mit seinem stets scharfen Humor und seiner Selbstironie vermittelt er Ihnen seine Eindrücke vom Leben in dieser « Gesellschaft der Schönen ».

Nach dem Erfolg seiner Filmrollen in « Neuilly sa mère » und « Beur sur la ville » und dem Erfolg seines Theaterstücks « La grande évasion » (Die große Flucht),

Kehrt Booder zu seiner ersten Liebe zurück: der Ein-Mann-Show, zu Ihrem größten Vergnügen.

Seine Erfahrungen im künstlerischen Bereich, seine Begegnungen, sein Sohn, sein Herkunftsland, alles kommt vor.

Tickets gibt es auf der Website des Zenith oder bei den Partnervorverkaufsstellen (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

