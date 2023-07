Max’s Evans – One max chaud tour 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 2 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Max’s Evans se présente à vous avec son ONE MAX CHAUD.

Vous allez découvrir ses histoires de cœur de famille(s), suivez-le du passage de la vie d’adolescent à la vie

d’adulte, muni de toutes ses péripéties !

Il se présentera avec imitations, danses, et une joie de vivre unique, un spectacle ouvert à tous.

Seront au rendez-vous, des rires et des larmes qui seront unis pour le meilleur et pour le MAX’S.

Billetterie sur le site du Zenith ou aux points de vente partenaires ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc)..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zénith

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Max?s Evans comes to you with his ONE MAX CHAUD.

You’ll discover his heartfelt family stories, following him from adolescence to adulthood, with all his adventures!

with all his adventures!

He’ll present himself with imitations, dancing and a unique joie de vivre, a show open to all.

Laughter and tears will be the order of the day, united for better and for MAX?S.

Tickets available on the Zenith website or at partner outlets (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Max’s Evans llega a ti con su UNO MAX CHAUD.

Estás a punto de descubrir sus historias del corazón de su(s) familia(s), mientras hace la transición de la vida de adolescente a la vida de adulto, ¡con todas sus aventuras!

¡con todas sus aventuras!

Actuará con imitaciones, bailes y una alegría de vivir única, un espectáculo abierto a todos.

Las risas y las lágrimas estarán a la orden del día, unidas para bien y para mal.

Entradas disponibles en la página web de Zenith o en los puntos de venta asociados (Taquilla, Fnac, Cultura, Leclerc).

Max?s Evans stellt sich Ihnen mit seinem ONE MAX HEISS vor.

Sie werden seine Familiengeschichten kennenlernen, ihn auf seinem Weg vom Teenager zum Erwachsenen begleiten

erwachsenenalter, mit all seinen Abenteuern!

Er wird sich mit Imitationen, Tänzen und einer einzigartigen Lebensfreude präsentieren, eine Show, die für alle offen ist.

Sie werden lachen und weinen, vereint für das Beste und für den MAX?S.

Tickets gibt es auf der Website des Zenith oder bei den Partnervorverkaufsstellen (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Limoges Métropole