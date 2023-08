Rock Symphony Orchestra 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 16 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

ROCK SYMPHONY Orchestra c’est les musiciens d’un grand ORCHESTRE symphonique, un GROUPE DE ROCK, un CHŒUR et une CHANTEUSE d’opéra (soprano), 80 ARTISTES sur une même scène.

Le caractère unique de ce concert réside dans le programme construit de telle sorte que les compositions se fondent les unes dans les autres, créant un tableau musical unique qui remplit chaque spectateur d’entrain et d’énergie. Vous entendrez des tubes mondialement connus dans un style d’interprétation complètement nouveau, qui ne laissera personne indifférent.

Vous allez entendre des chansons de groupes de rock légendaires.

Billetterie sur le site du Zenith ou aux points de vente partenaires ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc)..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



ROCK SYMPHONY Orchestra is the musicians of a great symphonic ORCHESTRA, a ROCK GROUP, a SINGER and an opera singer (soprano), 80 ARTISTS on the same stage.

The uniqueness of this concert lies in the program, which is constructed in such a way that the compositions blend into one another, creating a unique musical tableau that fills every spectator with zest and energy. You’ll hear world-famous hits in a completely new style of interpretation that will leave no one indifferent.

You’ll hear songs by legendary rock bands.

Tickets available on the Zenith website or at partner outlets (Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc).

ROCK SYMPHONY Orchestra son los músicos de una gran ORQUESTA sinfónica, un GRUPO DE ROCK, un CANTANTE y una cantante de ópera (soprano), 80 ARTISTAS en un mismo escenario.

La singularidad de este concierto reside en el hecho de que el programa se ha construido de tal manera que las composiciones se funden unas con otras, creando un retablo musical único que llena de energía y emoción a todos los miembros del público. Escuchará éxitos mundialmente conocidos interpretados con un estilo completamente nuevo que no dejará indiferente a nadie.

Oirá canciones de grupos de rock legendarios.

Entradas disponibles en la página web de Zenith o en los puntos de venta asociados (Taquilla, Fnac, Cultura, Leclerc).

Das ROCK SYMPHONY Orchestra ist ein großes Symphonieorchester, eine ROCK-GROUP, ein Sänger und eine Opernsängerin (Sopran), 80 KÜNSTLER auf einer Bühne.

Die Einzigartigkeit dieses Konzerts liegt in dem Programm, das so aufgebaut ist, dass die Kompositionen ineinander übergehen und ein einzigartiges musikalisches Bild schaffen, das jeden Zuschauer mit Schwung und Energie erfüllt. Sie werden weltberühmte Hits in einem völlig neuen Interpretationsstil hören, der niemanden unberührt lassen wird.

Sie werden Songs von legendären Rockbands hören.

Tickets können auf der Website des Zenith oder bei den Partnervorverkaufsstellen ( Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc) erworben werden.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole