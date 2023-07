The World of Queen 16 avenue Jean Monnet Limoges, 9 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

OH MY PROD! en accord avec FAM présente : WORLD OF QUEEN,

LE spectacle hommage à Freddie Mercury ! La tournée continue…

WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe.

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant plus de 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen !.

16 avenue Jean Monnet

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



OH MY PROD! in association with FAM presents : WORLD OF QUEEN,

THE Freddie Mercury tribute show! The tour continues?

WORLD OF QUEEN has been sharing Freddie Mercury?s mythical legacy with audiences across Europe for years.

A brilliant voice, talented musicians and an impressive stage set featuring special effects and pyrotechnics make this show an unforgettable experience, where time stands still and the atmosphere of the greatest Queen shows lasts for over 2 hours!

OH MY PROD! en asociación con FAM presenta : EL MUNDO DE QUEEN,

¡EL ESPECTÁCULO Homenaje a Freddie Mercury! La gira continúa..

WORLD OF QUEEN lleva años compartiendo el legendario legado de Freddie Mercury por toda Europa.

Una voz brillante, músicos de talento y una impresionante escenografía con efectos especiales y pirotecnia hacen de este espectáculo un momento inolvidable en el que el tiempo se detiene y la atmósfera de los grandes espectáculos de Queen cobra vida durante más de 2 horas

OH MY PROD! in Zusammenarbeit mit FAM präsentiert : WORLD OF QUEEN,

DIE Show zu Ehren von Freddie Mercury! Die Tournee geht weiter?

WORLD OF QUEEN hat seit Jahren das legendäre Erbe von Freddie Mercury in ganz Europa geteilt.

Eine brillante Stimme, talentierte Musiker und eine beeindruckende Inszenierung mit Spezialeffekten und Pyrotechnik machen diese Show zu einem unvergesslichen Moment, in dem die Zeit stehen bleibt, um für mehr als zwei Stunden die Atmosphäre der größten Shows der Gruppe Queen wiederzufinden!

