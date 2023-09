Paranormal Festival 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Paranormal Festival – Acte 3 : The Ace Of Destiny.

Le Plus Grand Festival Halloween du Monde est de retour !

Êtes-vous prêts à vous laisser guider par votre destinée ?

Rendez-vous le 31 Octobre pour entrer dans l’Histoire la plus sombre de l’année !

Au programme :

– DJ BENS

– NAZA

– Coopex

– Da Sylva

– Dinnload

– Antoine LCD

– Kairos Dj

– Punchy

Âge requis : +16 ans

Renseignements complémentaires et billetterie en ligne..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zenith

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Paranormal Festival ? Act 3: The Ace Of Destiny.

The World’s Biggest Halloween Festival is back!

Are you ready to let your destiny guide you?

Join us on October 31 for the darkest story of the year!

On the program:

– DJ BENS

– NAZA

– Coopex

– Da Sylva

– Dinnload

– Antoine LCD

– Kairos Dj

– Punchy

Required age: +16

Further information and online ticketing.

Festival Paranormal ? Acto 3: El As del Destino.

¡Vuelve el mayor festival de Halloween del mundo!

¿Estás preparado para dejarte guiar por el destino?

¡Acompáñanos el 31 de octubre en la historia más oscura del año!

En el programa:

– DJ BENS

– NAZA

– Coopex

– Da Sylva

– Dinnload

– Antoine LCD

– Kairos Dj

– Punchy

Edad requerida: más de 16 años

Más información y venta de entradas en línea.

Paranormal Festival ? Akt 3: The Ace Of Destiny.

Das Größte Halloween-Festival der Welt ist wieder da!

Sind Sie bereit, sich von Ihrem Schicksal leiten zu lassen?

Wir treffen uns am 31. Oktober, um in die dunkelste Geschichte des Jahres einzutauchen!

Auf dem Programm stehen:

– DJ BENS

– NAZA

– Coopex

– Da Sylva

– Dinnload

– Antoine LCD

– Kairos Dj

– Punchy

Erforderliches Alter: +16 Jahre

Weitere Informationen und Online-Ticketing.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Limoges Métropole