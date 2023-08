Election miss Limousin 2023 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 1 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’Élection de Miss Limousin pour Miss France, en présence de Miss France.

Défilés chorégraphiés, présence de nos anciennes Miss Limousin et élection de la future Miss Limousin avec vote du public et votes SMS à partir du 28 septembre 2023.

Le gala est présenté et animé par l’artiste Philippe ROCHE.

Réservation par téléphone ou en ligne..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Election of Miss Limousin for Miss France, in the presence of Miss France.

Choreographed parades, presence of our former Miss Limousin and election of the future Miss Limousin by public vote and SMS voting from September 28, 2023.

The gala is presented and hosted by artist Philippe ROCHE.

Reservations by phone or online.

Elección de Miss Limousin para Miss France, en presencia de Miss France.

Desfiles coreografiados, presencia de nuestra antigua Miss Limousin y elección de la futura Miss Limousin por votación pública y por SMS a partir del 28 de septiembre de 2023.

La gala será presentada y conducida por el artista Philippe ROCHE.

Reservas por teléfono o en línea.

L?Élection de Miss Limousin pour Miss France, in Anwesenheit von Miss France.

Choreographierte Paraden, Anwesenheit unserer ehemaligen Miss Limousin und Wahl der zukünftigen Miss Limousin mit Publikumswahl und SMS-Wahlen ab dem 28. September 2023.

Die Gala wird von dem Künstler Philippe ROCHE präsentiert und moderiert.

Reservierung per Telefon oder online.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Limoges Métropole